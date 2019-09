In seinem Buch plädiert Rolf Dobelli für einen neuen Umgang mit der täglichen Informationsflut. Wie all die Nachrichten unser Gehirn verändern - und wie wir uns dagegen schützen können. Ein Vorabdruck.

Ihr Hirn besteht aus etwa 87 Milliarden Nervenzellen, die durch mehr als 100 Billionen Synapsen miteinander verbunden sind. Die Wissenschaft ging lange davon aus, dass das Hirn komplett ausgebildet ist, wenn wir das Erwachsenenalter erreicht haben. Heute wissen wir, dass es sich ständig umformt. Nervenzellen brechen routinemäßig alte Verbindungen ab und gehen neue ein. Wenn wir uns von einem neuen kulturellen Phänomen wie beispielsweise der News-Schwemme überfluten lassen, wird dabei unser Denkapparat umgebaut. Gehirnwäsche, buchstäblich. Die Anpassung an die News-Flut vollzieht sich tatsächlich auf der Ebene der Biologie. News verkabeln uns neu. Als Folge davon arbeitet unser Hirn anders, selbst wenn wir gerade keine News konsumieren. Anders und - Sie ahnen es - nicht besser.

Taxifahrer mit mentalem Atlas

Londons angehende Taxifahrer müssen unheimlich viel Wissen in sich hineinstopfen, um die Taxilizenz zu bekommen. London hat 25.000 Straßen und eine Unzahl von Sehenswürdigkeiten. Von Taxifahrern wird traditionellerweise erwartet, dass sie diese restlos kennen. Kein Wunder, dass die Ausbildung zum Londoner Taxifahrer drei bis vier Jahre in Anspruch nimmt - so lange, bis das Hirn eine repräsentative Abbildung der Metropole abgespeichert hat. Wahrscheinlich wird diese aufwendige Taxifahrerausbildung dank Google Maps obsolet. Die Forscher Eleanor Maguire, Katherine Woollett und Hugo Spiers vom University College London hatten aber noch Gelegenheit, sie für ein Experiment zu nutzen. Sie fragten sich, ob man das Straßenwissen im Hirn der Taxifahrer irgendwie beobachten könne. Verändert sich die Hirnstruktur, wenn jemand Taxifahrer wird?

Sie steckten angehende Taxifahrer und eine Kontrollgruppe von Busfahrern, die die 25.000 Straßen nicht kennen müssen, weil sie immer dieselben Strecken fahren, von Zeit zu Zeit in einen Magnetresonanztomografen. Zu Beginn der Messungen sahen die Forscher keinen Unterschied zwischen den Gehirnen. Doch als die Taxifahrer nach einigen Jahren ihre Lizenz bekommen hatten, konnten die Forscher eine Veränderung der Hirnstruktur im Hippocampus beobachten: Die Taxifahrer hatten dort deutlich mehr Nervenzellen als die Busfahrer. Über die Jahre weitete sich der Unterschied aus. Die Taxifahrer hatten zwar die bessere "mentale Straßenkarte", wurden aber schlechter darin, sich neue geometrische Zeichnungen zu merken. Die Busfahrer wiederum hatten damit keine Probleme.

Fortschritte in einem Bereich des Gehirns können also mit Rückschritten in anderen Hirnregionen gekoppelt sein. Ähnliche Veränderungen der Hirnstruktur sind bei Musikern, Jongleuren und Menschen, die mehrsprachig aufgewachsen sind, zu beobachten. Bei Medienkonsumenten haben die Forscher Kep-Kee Loh und Ryota Kanai der Universität Tokio Folgendes festgestellt: Je häufiger jemand verschiedene Medien gleichzeitig konsumiert, desto weniger Hirnzellen finden sich im anterioren cingulären Cortex - also jenem Teil des Hirns, der unter anderem für Aufmerksamkeit, moralische Überlegungen und Impulskontrolle zuständig ist. Die Konzentrationsfähigkeit von News-Junkies schrumpft, und sie haben Probleme, ihre Emotionen zu beherrschen. Je mehr News Sie, liebe Leserin, lieber Leser, konsumieren, desto mehr trainieren Sie neuronale Schaltkreise, die auf das Überfliegen von Informationen und auf Multitasking angelegt sind. Gleichzeitig verkümmern jene Schaltkreise, die für vertiefte Lektüre und tiefgründiges Denken nötig sind.

Ich stelle immer wieder fest, dass die meisten passionierten News-Konsumenten - selbst wenn sie einst leidenschaftliche Bücherleser waren - nicht mehr die Fähigkeit haben, längere Artikel oder Bücher zu lesen. Nach vier, fünf Seiten werden sie müde, ihre Aufmerksamkeit schwindet, und sie werden unruhig. Nicht weil sie älter wurden oder ihr Zeitplan straffer. Vielmehr hat sich die physische Struktur ihres Hirns verändert. Michael Merzenich von der University of California in San Francisco drückt es so aus: "Wir trainieren unsere Hirne dafür, irgendwelchem Mist Aufmerksamkeit zu schenken." Wenn Sie kein Bücherwurm sind, denken Sie vielleicht, der Verlust an Lesefähigkeit sei zu verkraften. Vertiefte Lektüre ist aber nachweislich untrennbar mit klarem Denken verknüpft. Wenn Sie die Fähigkeit zurückgewinnen wollen, sich zu konzentrieren und sich in ein Thema zu vertiefen, führt kein Weg an einer newsfreien geistigen Diät vorbei.

Fachidiot als Vorbild

