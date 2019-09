Die globale Konjunktur schwächelt, und auch Chinas Industrie schrumpft. Die Pekinger Regierung will dem nun mit staatlichen Anreizen entgegenwirken.

China will angesichts einer schwächelnden Wirtschaft die Konjunktur mit staatlichen Anreizen anschieben. Dazu gehörten Investitionen in Infrastrukturprojekte und in regionale Entwicklung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...