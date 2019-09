Auch in der neuen Woche sorgt der Handelsstreit für Unsicherheit bei den Anlegern. Bei Ryanair sind weitere Streiks möglich, die EZB legt ihren Monatsbericht vor.

Eine gängige Börsenweisheit lautet: "Sell in May and go away, but remember to come back in September" (Verkaufe im Mai, aber vergiss nicht, im September wieder zu kaufen). Das zumindest empfiehlt die Bank of America Meryll Lynch (Bofa ML): Erstmals seit Januar rät sie wieder zu Investments in Aktienmärkte. Ob sich das wirklich lohnt, wird sich im September zeigen.

An diesem Montag gibt es nur wenige Marktimpulse - Bilanzen großer Unternehmen und Konjunkturdaten bleiben aus. Der Dax dürfte daher kaum verändert in die Woche starten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Leitindex kaum verändert bei 0,04 Prozent im Plus. Vergangenen Freitag beendete der Leitindex seine zweiwöchige Seitwärtsphase noch mit leichten Kursgewinnen. Zum Abschluss des Augusts schloss er bei 11.939 Zählern.

Wegen des amerikanischen Labor Days bleiben die US-Börsen diesen Montag geschlossen. Der Einfluss aus den USA bleibt insgesamt aber dennoch bestimmendes Thema auf dem Börsenparkett. Der Handelskrieg zwischen den USA und China erreichte abermals eine neue Stufe.

Am Sonntag traten auf beiden Seiten wie angekündigt neue Strafzölle in Kraft. Die neuen Sonderabgaben der USA in Höhe von 15 Prozent auf weitere chinesische Importe im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar konterte China mit Gegenzöllen in Höhe von fünf und zehn Prozent. Der anhaltende Konflikt der Wirtschaftsmächte bremst die Weltkonjunktur und beeinflusst immer wieder die Märkte.

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen bleiben zum Wochenbeginn geschlossen. Vor dem langen Wochenende gab es an der Wall Street kaum Bewegung - die andauernde Unsicherheit im Handelsstreit besorgt die Anleger, die sich derzeit lieber zurückhalten. Der Dow-Jones-Index er Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher auf 26.403 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,1 Prozent auf 2926 Zähler zu. Der Technologieindex Nasdaq hingegen fiel um 0,1 Prozent auf 7692 Punkte.

2 - Vorgaben aus Asien

Der Aktienmarkt in Japan startet mit Verlusten in die Woche. Grund sind die am Wochenende in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...