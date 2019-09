Der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige FDP-Landesminister Karl-Heinz Paqué über die Ursachen des AfD-Zugewinns im Osten, Traumata der Neunziger und die Folgen des Wahlergebnisses für Investitionen.

Karl-Heinz Paqué ist Vorsitzender der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung und lehrt an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Volkswirtschaftslehre. Von 2002 bis 2006 war er Finanzminister in Sachsen-Anhalt. Paqué wuchs in Saarbrücken auf, lebt und arbeitet aber seit langem in Magdeburg und Berlin.WirtschaftsWoche: Herr Paqué, die FDP hat es nicht geschafft, in Brandenburg und Sachsen in den Landtag gewählt zu werden. Warum schlägt sich die Unzufriedenheit mit den Regierungen in Bund und Ländern nicht stärker in Unterstützung für Ihre Partei nieder?Karl-Heinz Paqué: In Sachsen und Brandenburg sind wir teilweise aus taktischen Gründen nicht gewählt worden - einige wollten trotz Sympathie für uns den CDU- beziehungsweise SPD-Ministerpräsidenten im Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die AfD stärken, andere wollten den emotionalisierten Protest. Generell hat das Thema Wirtschaft momentan nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient. Sonst hätten wir es leichter.

Welche Rolle spielt die Ökonomie für die Zustimmung zur AfD?Manchmal wünsche ich mir, dass meine Landsleute aus dem Osten sich jeden Tag ein Foto ihrer alten Straße zu DDR-Zeiten anschauen würden. Vielleicht wäre dann die Wertschätzung für die ökonomische Entwicklung größer. Denn alles in allem ist die deutsche Einheit auch wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte. Die Unzufriedenheit hat vor allem emotionale Ursachen.

Ist es nicht verständlich, dass viele Ostdeutsche mit niedrigeren Renten und Löhnen sowie schlechten Verkehrsanbindungen unzufrieden sind?Gerade Rentner waren zunächst Gewinner der Einheit, der durchschnittliche Rentnerhaushalt im Osten hatte mehr Geld als im Westen. Das lag an den unterschiedlichen Erwerbsbiographien und gleicht sich langsam an. Die Folgen hoher (und oftmals langer) Arbeitslosigkeit konnte die Rentenversicherung dagegen nicht ausgleichen. Nun sind aber die Zeiten der Massenarbeitslosigkeit längst vorbei. Das meine ich mit "emotional": Das Trauma ...

