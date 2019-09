Sieht man sich die Komponenten der Erträge für die einzelnen Regionen des MSCI World Index in den letzten fünf und in den letzten zwanzig Jahren an, wird eines klar: Während über die letzten zwanzig Jahre die Gewinne je Aktie und die Dividenden den Löwenanteil zum Ertrag beisteuerten, waren es in den letzten fünf Jahren im MSCI World, den USA und Europa vor allem die KGVs, die gestiegen sind. Es war also ein Preis- und Bewertungsanstieg ohne reale Unterfütterung. Selbst in Asien macht er 30 Prozent des Anstiegs aus. In Europa stiegen die Bewertungen sogar um 112 Prozent, was durch negatives Gewinnwachstum und negative Währungseffekte teilweise kompensiert wurde. Wenn Sie sich diese Entwicklung ansehen, ist es richtig, vorsichtiger zu werden...

