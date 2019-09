Selbst wenn ein Mitarbeiter für das Ausführen eines Jobs auch nur drei Minuten benötigt, summiert sich diese Tätigkeit bei 500 Jobs auf gut drei Arbeitstage. Gerade für große Anlagen ist eine automatisierte Lösung also unerlässlich. Dazu hat Auvesy die automatische Komponenten- und Jobanlage entwickelt, mit der sich auf Basis einer CSV-Datei die Liste der IP-Adressen der zu sichernden Clients samt weiterer Parameter importieren lassen.

In der Praxis wird der Administrator also zunächst die Imageerstellung für einen PC optimieren und dann diese Parameter für alle weiteren Rechner kopieren. In der CSV-Liste lässt sich das einfach erledigen, übersichtlich eintragen oder mit wenig Aufwand kopieren. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...