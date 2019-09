Die in Wien gelistete De Raj Group und Ecogaz haben kürzlich eine Vereinbarung über den Bau einer High-Tech- und vollautomatischen Station in Russland zur Herstellung der gesamten Palette von Gaspatronen sowie zur Befüllung aller Arten von Flüssiggasflaschen unter dem Markennamen Rugasco unterzeichnet. Das Projekt wird den Angaben zufolge den weltweit fortschrittlichsten technologischen Errungenschaften der Branche mit Blockchain-Prozessen im Management und im Rechnungswesen entsprechen. Im Rahmen der Deal-Strukturierung erwirbt De Raj eine Mehrheitsbeteiligung an der Holdinggesellschaft, die Ecogaz besitzt.Die geplante jährliche Produktionskapazität des neu gegründeten Unternehmens wird bis zu 10 Millionen Gaskartuschen und bis zu 1,5 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...