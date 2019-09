Christof Altendorfer hat zum 1. September 2019 die Leitung des Bereichs Investment Management Deutschland bei der CA Immo übernommen und wurde zudem in die Geschäftsführung der CA Immo Deutschland GmbH berufen. Er verantwortet in dieser Funktion alle Immobilientransaktionen der CA Immo im deutschen Bundesgebiet und ist insbesondere für die Entwicklung und den Ausbau des Portfolios in den deutschen Kernmärkten Berlin, Frankfurt und München zuständig. Vor seinem Eintritt bei der CA Immo war Christof Altendorfer in London bei der Norges Bank Real Estate Management (NBREM) als Portfolio Manager tätig.

Den vollständigen Artikel lesen ...