USA und China erheben weitere Zölle - noch kein Deal in Sicht GIVN SW - Givaudan schliesst Übernahme von Golden Frog ab - 10 Mio Fr. ROG SW - Roche-Grippemittel erreicht primäre Endpunkte in zwei Studien BAER SW - Julius Bär hält an Kairos fest nach strategischer Überprüfung WDI - WIRECARD SIEHT 'ERHEBLICHES' TRANSAKTIONSVOLUMEN DURCH DEALWDI - Wirecard stärkt mit früherer Facebook - Führungskraft den Vertrieb VOW3 - VW zahlt $97 Mio in US-Vergleich über Angaben zu Benzinverbrauch - VW erhält 2. Monitor, kein Ausschluss von öff. US-Aufträgen: HB DAI - Daimler -CEO sieht Trendwende bei Mercedes-Absatz: Automobilwoche Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...