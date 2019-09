Am Freitag platzierte Lufthansa eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+85 BP (5J). Solvay begab eine EUR 600 Mio. Anleihe bei MS+82 BP (10J). Fastighets AB Balder emittierte eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+157 BP (8J). Die Novomatic veröffentlichte die Zahlen für das H1 19. Bei Umsatzerlösen iHv. EUR 1.265 Mio. (-1,8 % vs. H1 18) belief sich das EBITDA auf EUR 297 Mio. (-5,1 %). Die EBITDA-Marge belief sich auf 23,5 % (H1 18: 24,3 %). Das EBIT lag u.a. aufgrund von IFRS 16 bei EUR 47,5 Mio. (-70 %). Auch die Strabag berichtete die Ergebnisse für das H1 19. Neben einer Steigerung der Leistung um 9 % auf EUR 7.507 Mio. konnten Umsätze iHv. EUR 6.979 Mio. (+11 % vs. H1 18) erzielt werden. Das EBITDA stieg um 47 % ...

