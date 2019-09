United Engine Corporation präsentiert MAKS das neueste Flugzeugtriebwerk PD-14 DGAP-News: United Engine Corporation / Schlagwort(e): Produkteinführung United Engine Corporation präsentiert MAKS das neueste Flugzeugtriebwerk PD-14 02.09.2019 / 16:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 01.09.2019 UEC präsentiert MAKS das neueste Flugzeugtriebwerk PD-14 United Engine Corporation (Teil der Staatskorporation Rostec) präsentierte auf dem International Aviation and Space Salon MAKS-2019 ein Full-Size-Modell des neuesten russischen Flugtriebwerks der neuen Generation PD-14, entworfen für das Verkehrsflugzeug MS-21. Das Triebwerk ist vom Luftfahrt-Bundesamt (Rosaviation) zertifiziert, das die Übereinstimmung des PD-14 mit den Lufttüchtigkeits- und Umweltstandards der Russischen Föderation bestätigt und die Bereitschaft zum Einbau des Triebwerks in ein Flugzeug bescheinigt. Das PD-14-Triebwerk wurde in einer Zusammenarbeit von UEC-Unternehmen für das Schmalrumpf-Mittelstreckenflugzeug MC-21-300 unter Verwendung der neuesten Technologien und Materialien, einschließlich Verbundwerkstoffen, entwickelt. Im Jahr 2018 wurde der PD-14-Triebwerk ein Zertifikat vom Typ Rosaviatsia ausgestellt. Derzeit wird an der Validierung dieses Zertifikats durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) gearbeitet. Die Produktion von PD-14 soll auch gemäß den Anforderungen des Luftfahrtbundesamtes und der EASA zertifiziert werden. Der Hauptauftragnehmer für das PD-14-Programm ist UEC AG, der Hauptentwickler ist UEC-Aviadvigatel AG (Stadt Perm), der Haupthersteller - "UEC - Perm Engines" AG. Das Modell PD-14, das auf der MAKS-2019 vorgestellt wurde, enthält Triebwerksgondelbaugruppen aus Polymer-Verbundwerkstoffen (PCM), Gasgeneratorgehäuseelemente sowie hohle Arbeitsschaufel aus Titan usw. Das Modell des PD-14 entspricht voll und ganz dem Triebwerk, das derzeit Flugtests zur Ausweitung der Betriebsbedingungen unterzogen wird. Auf dem Flügel des IL-76LL-Fluglabors sah die Besucher der Flugschau ein weiteres PD-14-Triebwerk, das im Rahmen einer statischen Ausstellung vorgeführt war. Während der Testflüge ermöglicht dieser einzigartige Versuchsanlage die Online-Überwachung von mehr als 2.000 Parametern des Triebwerks an Bord und am Boden gleichzeitig. Die "United Engine Corporation" AG (Teil der Staatskorporation Rostec) ist eine integrierte Struktur, die auf die Entwicklung, Serienproduktion und Wartung von Motoren für die Luftfahrt, Raumfahrtprogramme und die Marine sowie die Öl- und Gasindustrie und Energiewirtschaft spezialisiert ist. Eine der Prioritäten der UEC ist die Umsetzung umfassender Programme zur Entwicklung von Industrieunternehmen mit der Einführung neuer Technologien, die internationalen Standards entsprechen. Die Staatskorporation Rostec ist eines der größten Industrieunternehmen Russlands. Es vereint mehr als 700 wissenschaftliche und industrielle Organisationen in 60 Regionen des Landes. Schwerpunkte sind Maschinenbau, Elektronik, Medizintechnik, Chemie und innovative Werkstoffe. Die Rostec Holdings bilden drei Cluster: Elektronik, Rüstung und Luftfahrt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst so bekannte Marken wie AvtoVAZ, KAMAZ, Kalashnikov Concern, "Russian Helicopters", Uralvagonzavod und andere. Rostec ist aktiv an der Umsetzung aller 12 nationalen Projekte beteiligt. Das Unternehmen ist ein wichtiger Anbieter von "Smart City"-Technologie, befasst sich mit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, der Industrie und des sozialen Sektors und entwickelt Pläne für die Entwicklung von 5G-Funktechnologien, industriellem Internet der Dinge, Big Data und Blockchain-Systemen. Rostec ist ein Partner von weltweit führenden Herstellern wie Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault usw. Die Produkte der Korporation werden in mehr als 100 Länder weltweit geliefert. Fast ein Drittel des Umsatzes des Unternehmens entfällt auf den Export von Hightech-Produkten. Upload Fotos: Link, Link 02.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 866925 02.09.2019 AXC0080 2019-09-02/10:22