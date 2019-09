Die norwegische Airline leidet unter Triebwerksproblemen und dem Flugverbot für die Boeing 737 Max. Nun bittet Norwegian seine Gläubiger um Geduld.

Der defizitäre Billigflieger Norwegian Air bittet seine Gläubiger um Geduld und will die Rückzahlung von Anleihen um bis zu zwei Jahre verschieben. Im Gegenzug sollen wertvolle Start- und Landeplätze am Flughafen London Gatwick als Sicherheit gestellt werden, teilte der Konzern am Montag mit.

Während sich das operative Geschäft der verschuldeten Fluggesellschaft seit Mitte Juli verbessert habe, habe sich das Betriebskapital in diesem Jahr verringert. Als Grund nannte das Unternehmen anhaltende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...