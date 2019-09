DAX - Ohne die Amerikaner wird es schwer

Bastian Galuschka,

Der DAX präsentierte sich in der Vorwoche äußerst schwungvoll. Extreme Short-Positionierungen vieler Marktteilnehmer gemessen an diversen Sentiment-Indikatoren zahlten sich nicht aus. Vielmehr stieg der Index über den Widerstand bei 11.865 Punkten an und generierte auf diese Weise ein neues mittelfristiges Kaufsignal. Eine Bodenbildung wurde abgeschlossen.

In den kommenden Tagen wird es nun darum gehen, diesen Boden zu festigen. Dabei könnte ein erster Schritt eine klassische Pullback-Bewegung auf das Ausbruchsniveau zwischen 11.865 und 11.835 Punkten darstellen. Von dort aus besitzt der Index gute Chancen die Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Dabei könnte als Wochenziel das Anfang August gerissene Downgap zum Thema werden, welches auf Tagesbasis bei 12.129 und auf Stundenbasis bei 12.208 Punkten geschlossen wäre. Die untere Begrenzung des Gaps bei 12.034 Punkten dient neben den Hochs der Vorwoche bei 11.988 Punkten als vorgeschaltete Hürde.

Neben dem benannten Ausbruchsniveau um 11.850 Punkte drehen inzwischen auch die beiden EMAs 50 und 200 im Stundenchart bullisch ein. Sie bieten bei rund 11.810 Punkten Unterstützung. Fällt der DAX dagegen unter das Zwischentief bei 11.758 Punkten, wäre der Aufwärtstrend zunächst unterbrochen.

Trader sollten beachten, dass in den USA heute aufgrund des Labor Days die Börsen geschlossen bleiben. Dementsprechend fehlen wichtige Impulse für den deutschen Leitindex.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 31.07.2019 - 02.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2014 - 02.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

