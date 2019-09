Notenbanker fürchten eine Rezession und drücken die Zinsen. Edelmetalle erleben deshalb ein starkes Comeback. Noch können sich Anleger eindecken. Wie Goldanlagen funktionieren - und was Goldkäufer beachten müssen.

Einen solchen Ansturm hat Norbert Paul seit Jahren nicht mehr erlebt. "Wir führen derzeit sechsmal mehr Kauf- als Verkaufsorders aus", sagt der Geschäftsführer der Boerse Stuttgart Securities. Das Tochterunternehmen der Börse Stuttgart bietet Euwax Gold II an, ein mit physischem Gold besichertes Wertpapier, das an der Börse gehandelt wird. Kräftige Zuflüsse in Gold-ETFs wie Euwax Gold II oder Xetra-Gold der Deutschen Börse treiben den seit Oktober 2018 laufenden Preisanstieg von Gold. Der Goldpreis in Dollar hat seither in der Spitze 32 Prozent zugelegt, in Euro gar fast 38 Prozent. Im gleichen Zeitraum stiegen die Goldbestände aller vom Börsendienst Bloomberg erfassten Gold-ETFs um rund elf Millionen Unzen auf gut 78 Millionen Unzen. Damit horten die Fonds Gold im Wert von rund 120 Milliarden Dollar.

Profiteure des Niedrigzinses

Obwohl der Goldpreisanstieg im August eine Pause eingelegt hatte, kauften Investoren weiter. "Preisrückgänge werden von Anlegern als Kaufgelegenheit gesehen", sagt Daniel Briesemann, Edelmetallanalyst bei der Commerzbank. Gleiches beobachtet auch Martin Siegel: "Viele Anleger haben den ersten Einstiegsmoment verpasst. Sie nutzen jetzt Rücksetzer für Käufe." Das sorge für eine stabile langfristige Aufwärtsbewegung, so der Geschäftsführer der auf Minenaktien spezialisierten Fondsgesellschaft Stabilitas aus Bad Salzuflen in Ostwestfalen.

Der neue Run ins Gold, und zunehmend auch in Silber, kommt so überraschend nicht. Mehr als 16.000 Milliarden Dollar an Staats- und Unternehmensanleihen werfen inzwischen eine negative Rendite ab - nominal. Real, also nach Abzug der Inflation, sieht es noch bitterer aus für Zinsanleger. Gold, das keine Zinsen abwirft, ist besonders gefragt in Zeiten tiefer oder negativer Realverzinsung. Und tief werden die Zinsen wohl bleiben, wenn sie nicht gar noch weiter nach unten gehen. "Wir befinden uns in einem Zinssenkungswettbewerb", sagt Ronald-Peter Stöferle, Partner und Fondsmanager bei der Investmentboutique Incrementum in Liechtenstein. Nachdem die US-Notenbank Fed Ende Juli den Leitzins erstmals wieder gesenkt hat, ziehen andere Notenbanken nach. Sie fluten die Welt erneut mit billigem Geld, von der Sorge getrieben, dass sich der Handelskrieg zwischen den USA und China negativ auf die globale Realwirtschaft und die Finanzmärkte auswirkt.

US-Präsident Donald Trump macht weiter Druck auf die Notenbank Fed, fordert weitere Zinsschritte. Neuseeland und Indien haben ebenfalls gesenkt, unlängst hat die Bank von Thailand nachgezogen. Die Zentralbanken im asiatisch-pazifischen Raum reagieren damit auf die Abwertung des chinesischen Renminbi. Sie wollen mit den Zinssenkungen den Aufwertungsdruck von ihren Währungen nehmen, der ihre Exporte teurer macht. Weitere Zentralbanken könnten folgen - und ihrerseits die Zinsen senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) liebäugelt wieder mit einem neuen Wertpapieraufkaufprogramm. Selbst der Kauf von Aktien ist im Frankfurter EZB-Tower kein Tabu mehr.

Es droht ein Abwertungswettlauf der Währungen. "Als Goldanleger kann man diesen Abwertungswettlauf eigentlich ganz entspannt beobachten", sagt Stöferle. Zentralbanken treiben den Goldpreis gleich doppelt, indem sie einerseits die Zinsen immer weiter nach unten drücken und andererseits selbst große Goldkäufer sind. Im ersten Halbjahr kauften sie insgesamt 374 Tonnen, so viel wie nie zuvor in einem ersten Halbjahr, meldet der Internationale Währungsfonds (IWF). Gekauft haben Zentralbanken aus Schwellenländern, die ihre Währungsreserven breiter aufstellen und die Abhängigkeit vom Dollar reduzieren wollen - aber auch Europäer. Allein 100 Tonnen kaufte die polnische Narodowy Bank Polski. Dahinter folgten die Zentralbanken Russlands (94 Tonnen) und Chinas (74 Tonnen). Eigenen Angaben zufolge hat die People's Bank of China (PBoC) ihre Goldreserven im Juli weiter aufgestockt, um zehn Tonnen auf 1936 Tonnen. Damit hätte die PBoC acht Monate in Folge ihre Goldreserven aufgestockt. "Auch andere Zentralbanken dürften weiter Gold gekauft haben", schätzt Eugen Weinberg, Leiter des Rohstoffresearch bei der Commerzbank. Das World Gold Council, eine Lobbyorganisation der Goldindustrie, rechnet damit, dass Zentralbanken in diesem Jahr zwischen 500 und 600 Tonnen kaufen werden - mindestens.

Käuferandrang in den Goldläden

Wie an der Börse Stuttgart sind auch beim Münchner Goldhandelshaus Pro Aurum die Goldkäufer wieder in der Mehrzahl. "Seit Ende Juli dominiert das Kaufinteresse an Gold, derzeit sind 80 Prozent unserer Kunden auf der Käuferseite", sagt Pro-Aurum-Mitgründer Robert Hartmann. Bis vor wenigen Wochen waren die Verkäufer noch mit 80 Prozent in der Überzahl. Viele Kunden zweifelten damals noch an einer langfristigen Trendwende beim Goldpreis, glaubten, dass es nur ein Strohfeuer wäre. Jetzt sieht Hartmann in seinen Filialen so viele Neukunden wie ...

