Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, ist eine Einigung zwischen den beiden Autobauern bisher jedoch nicht in Sicht. Audi verwendet für seinen in China verkauften Q2L e-tron derzeit Batteriezellen des chinesischen Herstellers Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL). Nach Auslieferungen ist BYD der zweitgrößte Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien in China und liegt damit auf Platz zwei hinter CATL. Um sein Geschäft in der Batterieherstellung auszubauen, plant BYD, seine Batterieeinheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...