In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 5,50%-Hybrid-Anleihe der Porr AG kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" einzuschätzen. Die Begründung: "Aufgrund der Profitabilität der Porr-Gruppe in den vergangenen Jahren sowie dem signifikanten Wachstum, der stabilen Ergebnisentwicklung und dem erfolgreichen 1. Halbjahr 2019 sowie der mittelfristig zu erwartenden erneuten Steigerung der Eigenkapitalquote auf wieder ca. 20% in Verbindung mit der Rendite der Hybrid-Anleihe in Höhe von 4,86% p.a. (auf Kursbasis 101,40% am 30.08.2019 bei Berechnung bis zum ersten Rückzahlungstermin am 06.02.2022) bewerten wir die 5,50%-PORR-Hybrid-Anleihe (WKN A19CTJ) weiterhin als "durchschnittlich ...

