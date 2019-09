Montag ist Rosgix-Tag. Der "Rosinger Index" entwickelte sich in der letzten August-Woche um 1,16 % aufwärts und schloss am Freitag den 30. August 2019 mit 2.611,04 Punkten auf einem neuen All-Time-High. Chart und Infos bei der Wiener Börse HIER ... . Die ytd-Performance liegt bei +11,67%, yoy +13,49% und seit Start am 1. Jänner 2015 lautet die Zwischenbilanz +161,1 Prozent. Dazu Gregor Rosinger: "Es ist derzeit eine ziemlich einfache Zeit um Gewinne zu machen - zumindest wenn man so agiert wie wir." Am 17.9. wird bei einer Veranstaltung für die Abonnenten des Börse Social Magazine ein neues Eventformat gestartet, siehe Einleitung. Dabei geht es auch um Fragen zum Rosinger-Index und vor allem um die Zukunft dessen. Mehr dazu wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...