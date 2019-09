Wie ET Auto berichtet, gab dies Joao Doria, Gouverneur von São Paulo, bei einem Besuch in der VW-Zentrale in Wolfsburg bekannt. Doria hat ein Programm angestoßen, das Volkswagen Brasilien nach einer Investition in Höhe von umgerechnet einer Milliarde BRL und der Schaffung von 400 neuen Arbeitsplätzen eine 25-prozentige Ermäßigung der Mehrwertsteuer ermöglicht. Laut ET Auto kündigten die staatlichen Behörden von São Paulo in einer Erklärung an, dass Volkswagen insgesamt 1.000 Arbeitsplätze schaffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...