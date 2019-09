Luzern (ots) - Die Schweiz hinkt der angestrebten Durchimpfungsrate von 80% bei 16-jährigen Mädchen zur Prävention vor HPV-bedingten Krebsarten deutlich hinterher. Dies zeigen die neusten Zahlen des Durchimpfungsmonitors, die das Bundesamt für Gesundheit jährlich veröffentlicht(1,2).



Durchimpfungsrate von 80% erforderlich



Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) führt das kantonale Durchimpfungs-monitoring jährlich durch, um den Stand der Impfraten in der Schweiz für die empfohlenen Basis- und ergänzenden Impfungen bei den 2-, 8- und 16-Jährigen zu erfassen1. Bei der Prävention vor einer Infektion durch humane Papillomaviren (HPV) liegt die Durchimpfungsrate der 16-jährigen Mädchen bei 56% (2). Dies bei zwei Impfdosen, wie sie bei Mädchen und Jungen im Alter zwischen 11 bis 14 Jahren für einen höchstmöglichen Schutz vor Krebs im Genital- und Analbereich sowie vor Genitalwarzen (Feigwarzen) empfohlen werden.



Die vom BAG angestrebte Durchimpfungsrate sollte bei 16-jährigen Mädchen jedoch bei mindestens 80% liegen (3). Aufgrund des bestehenden Impfangebots bekräftigte das BAG im Oktober 2018, dass es bei einer hohen Durchimpfungsrate möglich sei, die Bevölkerung vor rund 90% der HPV-assoziierten Erkrankungen zu schützen (4).



Informations- und Wissenslücken füllen



Die Situation in der Schweiz ist massgeblich auf eine Informations- und Wissenslücke zurückzuführen. Dies verdeutlicht eine aktuelle Vergleichsstudie in Europa (März 2019), die in zehn Ländern inklusive der Schweiz durchgeführt wurde. Die aus dieser Studie für die Schweiz relevanten Daten im Überblick (5):



- Die Schweiz gehört zusammen mit Deutschland und Österreich zu

den Ländern mit dem geringsten HPV-Bewusstsein. In der Schweiz gaben

48% der Befragten an, den Begriff HPV zu kennen; demgegenüber liegt

das Bewusstsein im europäischen Durchschnitt gemäss der Befragung bei

62%. In der Schweiz konnte jeder zweite den Begriff HPV (Humanes

Papillomavirus) nicht zuordnen (5). - Auch das Wissen über die Häufigkeit einer HPV-Infektion ist

gering: Zusätzlich zu den 52%, die den Begriff HPV nicht zuordnen

konnten, gehen 31% davon aus, dass eine HPV-Infektion selten bis

ziemlich selten vorkommt (5). Demgegenüber steht die Tatsache, dass

das Risiko, im Leben mindestens einmal mit HPV infiziert zu werden,

bei über 75% liegt (6). - Dass HPV ebenso Krebs bei Männern verursachen kann, ist in der

Schweiz nur wenigen bewusst: 36% aller Befragten denken, dass alleine

die Mädchen einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Nur 8% wussten,

dass Jungs ebenso diesem Risiko ausgesetzt sind (5). Es braucht daher mehr Aufklärungsarbeit und der Zugang zu sachlichen, evidenz-basierten Informationen sollte gefördert werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass HPV die häufigste virale Infektion im Genitalbereich und Ursache einer Reihe von Erkrankungen bei Männern und Frauen ist (7). Diese Informationsarbeit sollte dabei auf mehreren Ebenen stattfinden: innerhalb der ärztlichen Vorsorge, im Aufklärungsunterricht der Schulen, bei der militärischen Stellungspflicht und weiterhin im Rahmen der öffentlich zugänglichen Informationen durch das BAG («Impfen - gut zu wissen!» bzw. «Krebs und Genitalwarzen: Schütze dich, bevor du das erste Mal Sex hast! HPV-Impfung für Jugendliche). Eine Ergänzung dazu ist auch die im Februar 2018 von MSD initiierte Plattform https://hpv-info.ch/, die inzwischen von zahlreichen Partnern unterstützt wird.



Diese Informationen sind ausschliesslich für Medienschaffende bestimmt.



Über das kantonale Durchimpfungsmonitoring



Im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) erfolgt das kantonale Durch-impfungsmonitoring. Ausgeführt werden die jährlichen Erhebungen durch das Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich in Zusammenarbeit mit den Kantonen1. Nach einer ersten Erhebung 1999-2003, erfolgt seit 2005 eine Abfolge von dreijährigen Erhebungen. Jedes Jahr nimmt ein Teil der Kantone teil. Die nationalen Werte basieren auf den Daten aller an einer Erhebungsperiode teilnehmenden Kantone (1). Für 2018 wurden Zahlen in 8 Kantonen erhoben (2). Die erhobenen Durchimpfungsraten bei den 16-jährigen Mädchen für die HPV-Impfung liegt gemäss der für 2018 erhobenen Zahlen bei 62% für 1 Dosis, bei 56% für zwei Dosen und bei 7% für die 3. Dosis (2).



Über HPV (6)



Beinahe alle Formen von Gebärmutterhalskrebs (99%) werden durch eine Infektion mit einem der HPV-Hochrisikotypen verursacht. Es ist gemäss der Weltgesundheits-organisation (WHO, World Health Organisation) die vierthäufigste Krebsart bei Frauen und weist weltweit eine hohe Sterblichkeitsrate auf. HPV-Infektionen können zudem die Ursache mehrerer anderer Krebserkrankungen sowohl bei Frauen wie Männern sein, verbunden mit einem ernst zu nehmenden Sterberisiko und einer Belastung für das Gesundheitswesen. Einige der HPV-Typen können höchst unerwünschte Genitalwarzen (Feigwarzen) auslösen, andere können Krebs im Genital-, Anal- oder Mundbereich verursachen.



Über die European Survey on HPV (5)



Ipsos führte im Namen von MSD Interviews bei einer repräsentativen Grundgesamtheit von 15'000 Erwachsenen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren innerhalb Europas durch (in alphabetischer Reihenfolge): Belgien 1'000, Deutschland 2'000, Frankreich 2'000, Griechenland 1'000, Italien 2'000, Österreich 1'000, Portugal 1'000, Schweiz 1'000, Spanien 2'000 und Vereintes Königreich 2'000. Die Erhebung erfolgt online zwischen dem 7. bis 21. Januar 2019. Die Grundgesamtheit basiert auf Anteile in Bezug auf Geschlecht, Alter, Region und Arbeitsstatus auf Länderniveau und die Erhebungsdaten wurden entsprechend der gegebenen Bevölkerungsverhältnisse gewichtet. Die Marktforschung wurde durch MSD initiiert und finanziert. Sie besitzt die Vertriebsrechte an den Untersuchungsergebnissen. In der Schweiz wurden insgesamt 1'000 Personen (zwei Drittel Jugendliche, ein Drittel Erwachsene) aus allen Sprachregionen befragt.



1'000 Mitarbeitende sind in der Schweiz in nationalen und internationalen Funktionen tätig. Die Organisation Humanmedizin engagiert sich im Bereich der rezeptpflichtigen Arzneimittel und Biopharmazeutika für die Therapiebereiche Onkologie, Diabetes, Herzkreislauf, Infektionserkrankungen (u.a. Pilzinfektionen, Antibiotika-Resistenzen, HIV/AIDS und Hepatitis C), Immunologie, Frauengesundheit sowie von Impfstoffen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.



Am Schweizer Standort analysiert MSD neue biotechnologische Wirkstoffe, testet neue Medikamente, führt Stabilitätsstudien durch, koordiniert und liefert während der verschiedenen klinischen Entwicklungsphasen Testmedikamente für weltweite klinische Studien.



