Die Deutsche Bank ist ab 30. September nicht mehr Market Maker der Atrium -Aktie, wie die Wiener Börse mitteilt. Wie berichtet, bietet der Eigentümer Gazit den Aktionären derzeit 3,75 Euro je Aktie. Laut Atrium hält Gazit und einige ihre Tochtergesellschaften gemeinsam rund 60,1 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Atrium. Es wird derzeit laut Atrium auch mit anderen Interessenten geredet. "Die Berater des Komitees der unabhängigen Direktoren des Board of Directors von Atrium können bestätigen, dass zum heutigen Zeitpunkt potenzielle Interessenten aktiv in den Go-Shop Prozess eingebunden sind. Das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors von Atrium ist weiterhin offen für alternative Angebote und ermutigt Interessenten, bis zum Ende der Go-Shop ...

Den vollständigen Artikel lesen ...