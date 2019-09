Die indische Tata Steel hat angekündigt, sein Werk Orb im Süden von Wales dichtzumachen. Davon könnten Hunderte Arbeitnehmer betroffen sein.

Wenige Monate nach der gescheiterten Stahl-Fusion mit Thyssen-Krupp setzt die indische Tata Steel bei ihrer europäischen Tochter den Rotstift an. Das Unternehmen kündigte am Montag an, sein Verluste schreibendes Elektrostahlwerk Orb in Süd Wales zu schließen.

Davon könnten bis zu 380 Mitarbeiter betroffen sein. Es sei keine ...

