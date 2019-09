Der SDAX-Wert TLG Immobilien will eine knapp zehnprozentige Aroundtown-Beteiligung vom Großaktionär Avisco für 8,30 Euro je Aktie kaufen. Das ist deutlich mehr, als die Aroundtown-Papiere am Markt aktuell wert sind. Das sorgte am Montag-Vormittag zeitweise für kräftige Kursaufschläge bei Aroundtown. Doch mittlerweile ist der Kurs des MDAX-Werts tief in die Minuszone zurückgefallen.Die Aktien von Aroundtown ...

Den vollständigen Artikel lesen ...