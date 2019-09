Das Unternehmen wird in den Euro Stoxx 50 aufgenommen. Der Aufstieg könnte der Aktie zusätzlichen Rückenwind verleihen.

Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer musste zuletzt zwei schmerzhafte Rückschläge verkraften: Erst platzte eine große Übernahme im Devisenhandel, dann rückte die Staatsanwaltschaft zu einer Razzia wegen dubioser Steuergeschäfte an. Dem Aktienkurs der Deutschen Börse hat beides jedoch nicht nachhaltig geschadet.

Und deshalb hat Weimer nun einen Grund zur Freude: Die Aktie des hessischen Unternehmens steigt in den Euro Stoxx 50, ein führendes europäisches Börsenbarometer, auf. Dies teilte der Indexanbieter Stoxx, der zur Deutschen Börse gehört, am Montagabend mit. Die Aufnahme erfolgt am 23. September.

Deutschlands größter Börsenbetreiber hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr ausgebaut und sieht sich auf einem guten Weg, seine für 2019 ausgegebenen Ziele zu erreichen. Die Aktie hat seit Jahresbeginn gut 30 Prozent zugelegt. Am Montag kletterte das Papier auf ein neues Rekordhoch von 137,50 Euro.

Der Aufstieg in den Euro Stoxx 50 könnte nun für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Denn viele Anleger setzten auf Indexfonds (ETFs), die Börsenbarometer eins zu eins nachbilden. Nach Angaben der Deutschen Börse gibt es 33 ETFs auf den Euro Stoxx 50, die insgesamt auf ein Anlagevolumen von 31 Milliarden Euro kommen. Diese ETFs müssen sich nun mit ...

