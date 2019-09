Die Regierung limitiert den Dollar-Zugang für die Argentinier. Ein Run auf das Bankensystem blieb bisher aus. Doch die Lage ist keineswegs beruhig.

Die Linienflüge nach Argentinien führen seit einigen Wochen eine wertvolle Fracht mit sich, von der die Touristen und Geschäftsleute im Innern der jeweiligen Maschine nichts ahnen: Es sind Dollarnoten, die aus London oder New York nach Buenos Aires geflogen werden. 25 bis 40 Millionen Dollar in Banknoten begleiten jeden Flug in das Land, wie eine Recherche der argentinischen Reporterin Catalina Bontempo ergab.

Der Grund: Seitdem es absehbar scheint, dass der wirtschaftsliberale Präsident Mauricio Macri ab Dezember nicht mehr regieren wird, haben die Argentinier begonnen, den schwachen Peso gegen den Dollar zu tauschen. Seit den Vorwahlen am 11. August, bei denen der Präsident überraschend deutlich dem peronistischen Oppositionskandidaten unterlag, haben die Argentinier je nach Schätzung der Investmentbanken zwischen neun und 10,3 Milliarden Dollar getauscht und aus dem Geldkreislauf herausgelöst. Die Devisenreserven betragen derzeit rund 56 Milliarden, wovon jedoch nur 20 Milliarden kurzfristig liquide sind.

Um den Dollarabfluss zu stoppen, verkündete die Regierung am Wochenende Kapitalverkehrs- und Devisenkontrollen. Sie fürchtet, sonst bald über keine Devisen mehr zu verfügen, womit das Land erneut zahlungsunfähig werden könnte. Außerdem hofft sie, eine weitere Schwächung des Pesos zu verhindern, der dieses Jahr bereits 37 Prozent gegenüber dem Dollar verloren hat. Die Argentinier dürfen ab sofort maximal 10.000 Dollar im Monat umtauschen oder ins Ausland überweisen.

Präsident Mauricio Macri hatte kurz nach seinem Amtsantritt Ende 2015 erstmals wieder den unbeschränkten Kauf und den Besitz von Devisen sowie den Unterhalt von Dollarkonten bei argentinischen Banken erlaubt. Exportunternehmen müssen künftig fünf Tage nach Bezahlung die Dollar an die Zentralbank überweisen. Nach maximal einem halben Jahr der Verschiffung müssen die fakturierten Dollars ebenfalls an die Zentralbank ...

