Große Wachstumschancen im CBD-Markt in Florida

Laut einer Sektorstudie des kanadischen Brokers Canaccord verzeichnete der medizinische Cannabismarkt in Florida nach einer ersten langsamen Einführung des Programms, welches Klagen gegen den Staat wegen restriktiver Vorschriften beinhaltete, die die Unternehmer in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres als "verfassungswidrig" betrachteten, im Gesamtjahr 2018 ein starkes Wachstum. Das Marktforschungsinstitut Arcview schätzt, dass der medizinische Cannabismarkt in Florida im vergangenen Jahr einen Umsatz von ca. 630 Millionen Dollar erzielte. Basierend auf der Arcview-Prognose würde dies Florida im vergangenen Jahr zum siebtgrößten Markt des Landes machen, trotz der langsamen und schwierigen Einführung des Staates bis dato und der reinen medizinischen Verwendung von Cannabis.

Inzwischen hat sich die Zahl der im Land registrierten Patienten im vergangenen Jahr von weniger als 60.000 im Jahr 2017 auf mehr als 160.000 bis zum Jahresende fast verdreifacht. Canaccord erwartet für den Cannabismarkt in Florida ein noch substanzielleres Wachstum in den kommenden Jahren. Folgende Gründe dürften sich positiv auswirken:

Gerichtlichen Entscheidungen im vergangenen Jahr, die den Markt für neue Unternehmen öffneten

Der neuen Gouverneur Ron DeSantis sprach offen darüber, dass er den Cannabisunternehmen entgegenkommender ist

Es gibt die Chance, dass das staatliche Verbot von rauchbaren Cannabisprodukten und Lebensmitteln kurzfristig aufgehoben wird

Bis 2022 prognostiziert Canacord folglich ein Wachstum des Medizinmarktes in Florida auf mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar, was einer CAGR von 25% entspricht. Während die konservative Sichtweise auf das Thema auf Bundesstaatsebene wahrscheinlich anhalten wird, hat es in Florida einen Schub gegeben, den Markt zu erweitern, und ein Programm für den Erwachsenengebrauch aufzulegen. Jede Erweiterung des Programms zur Nutzung durch Erwachsene würde zu einer Erhöhung der Schätzungen führen.

