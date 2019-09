Mit 948 öffentlichen Ladepunkten liegt die Hansestadt laut dem BDEW knapp vor München und Berlin. Bundesweit gibt es derzeit rund 20.650 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte.

In Hamburg können Fahrer von Elektro-Autos nach Angaben des Energieverbandes BDEW bundesweit die meisten Ladesäulen nutzen. Mit 948 öffentlichen Ladepunkten liege die Hansestadt knapp vor München (945) und vor Berlin (933), teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Dienstag in Berlin mit.

