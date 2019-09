Theoretisch spricht fast alles für den klimafreundlichen Gütertransport auf der Schiene. Doch in der Praxis läuft viel auf deutschen Gleisen schief. Beobachtungen aus dem Führerhaus einer dysfunktionalen Planwirtschaft.

Für einen Moment kann Thomas Busch sogar die Landschaft genießen, einen Sinn für Romantik entwickeln: links der Rhein, rechts die Hügel des Mittelrheintals - wie schön. Seit zehn Minuten rutscht sein Zug gut durch, sagt der Lokführer, er habe eine "super Lücke erwischt". Der Tacho zeigt eine Geschwindigkeit von 89 Kilometer pro Stunde an. Busch grüßt Kollegen, die ihm entgegenkommen. Hinter ihm fährt eine Regionalbahn, die alle paar Kilometer halten muss: "Die hält mir den Arsch frei", sagt Busch. Er lacht. Es läuft. Um 14:20 ist es mit seiner Freude vorbei. Busch lacht nicht mehr. Er steht. Eine Teilstrecke ist gesperrt, und die Frankfurter Betriebszentrale der Deutschen Bahn hat Güterzug 48959 kurz hinter Remagen auf ein Ausweichgleis beordert - seinen Güterzug. Mitten in Rheinland-Pfalz trennt eine virtuelle Grenze zwei Kontrollbereiche des Gleisbetreibers DB Netz. Bisher fuhr Busch, angestellt bei der Internationalen Gesellschaft für Eisenbahnverkehr (IGE), nach Fahrplan der Geschäftsregion West. Jetzt will er in die Geschäftsregion Mitte. Aber leider ist der Anschlussplan nicht rechtzeitig fertig geworden. Obwohl Busch schon fünf Stunden unterwegs ist: "Das ist genau das, was ich nicht wollte." Stillstand auf Befehl. 312 Meter Zug. 1610 Tonnen. Fast eine Stunde lang.

Verspätungen ohne Ende

Schienenlogistiker bemühen sich, ein zuverlässiger Partner der Wirtschaft zu sein, die Konjunktur buchstäblich im Fluss zu halten. Aber sie kämpfen mit Engpässen, Baustellen, Streckensperrungen, mit Kommunikationslöchern - und mit dem fehlenden Willen der Verantwortlichen, daran etwas zu ändern. Als Folge der planlosen Planwirtschaft beim Gütertransport sammeln Züge oft stundenlange Verspätungen an, zulasten der Speditionen, der Fabriken und Mitarbeiter. Die Nerven auf den Gleisen liegen blank.

Und das ausgerechnet jetzt, auf dem Höhepunkt der Klimadebatte. Der Schienengüterverkehr (SGV) verspricht, Container, Flüssigkeiten und Schüttgut CO2-frei zu transportieren - er könnte jetzt Marktanteile gewinnen, Lastwagen von der Straße drängen. Aber der Verkehr stockt nach wie vor, weil viele Beteiligte immer noch zu analog, zu mechanisch, zu träge unterwegs sind.

An der Politik liegt's vordergründig nicht. Sie fordert eine Verkehrswende beim Warentransport, schüttet für den Neubau und die Sanierung der Gleise mehr Geld aus denn je. Chemie-, Stahl- und Logistikkonzerne begrüßen das - als Versprechen flexibler, preiswerter Schienentransporte. Und sie mosern über die Realität, so wie sie die täglich erleben.Die Realität in Zahlen: Der Marktanteil der Schiene im Gütertransport lag in den Fünfzigerjahren mal bei mehr als der Hälfte - und verharrt seit Jahren auf einem Niveau rund um die 18 Prozent. In Österreich sind es 30 Prozent, in der Schweiz 42 Prozent. Im Herbst will die Verkehrsministerkonferenz der Bundesländer klären, wie Deutschland aufholen kann.

Das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE), ein Zusammenschluss privater Güterbahnen, hält Schweizer Verhältnisse in Deutschland für möglich. Wenn der SGV um vier Prozent pro Jahr wachse, wären bis 2035 "rechnerisch 15 Prozent weniger Lkws auf den Straßen unterwegs als heute", heißt es in einem Positionspapier. Es ist eine Hypothese. Sie setzt voraus, dass sich sofort viel ändert. Also eher keine Hypothese. Mehr eine Utopie. Armin Götz hat in den Neunzigerjahren die Bahngesellschaft IGE gegründet, zunächst als Personenbahn, heute fährt er vor allem Güter. Er beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und setzt pro Jahr 20 Millionen Euro um. Götz mietet Loks aus einem Fahrzeugpool, pro Einheit zahlt er mehr als 35 000 Euro pro Monat. Er und Lokführer Busch bringen an diesem Augusttag 1,3 Millionen Liter Diesel von Wanne-Eickel im Ruhrgebiet nach Linz in Österreich.

Bürokratie ohne Sinn

Götz sagt, mehr als 90 Prozent seiner Züge seien pünktlich. Aber das heißt eben auch: Fast jeder Zehnte ist verspätet. Streckensperrungen, nicht aufeinander abgestimmte Fahrpläne, die unendlich vielen Vorschriften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...