Die US-amerikanische Bank gibt sich offen für mehr Investitionen in deutsche Finanz-Start-ups. Zwei Fintechs konnten bereits von Goldman Sachs profitieren.

Die US-Bank Goldman Sachs ist für weitere Investments in deutsche Finanz-Start-ups bereit. Das erklärte Rana Yared, Managing Director in der Sparte Principal Strategic Investments, in einem Interview mit Bloomberg News. Zwei Berliner Fintechs gatte Goldman Sachs in den vergangenen Monaten bereits mit frischem Kapital versorgt.

"Unsere Investitions-Pipeline für Berlin und Deutschland als Ganzes ist sehr stark", sagte sie. Konkrete Namen wollte sie aber nicht nennen. "Wir sind offen dafür, mehr in deutsche Fintechs zu investieren. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, die passt, würden wir sie verfolgen."

Dabei machte sie deutlich, dass sich Investments nicht auf die deutsche Hauptstadt beschränken müssen. "Wir haben keine explizite Präferenz für Berlin gegenüber Frankfurt", sagte sie. "Digital Banking scheint ein starkes Standbein ...

