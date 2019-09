Zürich (awp) - An der Schweizer Börse werden am Dienstag zunächst keine grösseren Kursänderungen erwartet. Dass der Markt an den Aufwärtstrend der vergangenen Tage anknüpfen könne, sei eher unwahrscheinlich. Es sei nach den jüngsten Gewinnen eher mit abbröckelnden Kursen zu rechnen, heisst es Markt. Zudem fehlten die Impulse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...