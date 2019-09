++ ISM-Index zum verarbeitenden Gewerbe am Nachmittag ++ EMI zum Bausektor aus Großbritannien ++ Einige Zentralbanker halten Reden ++ 09:00 Uhr | Türkei | Inflationsdaten 8:00 am BST - Inflation from Turkey 10:30 Uhr | Großbritannien | EMI zum Baugewerbe (August): Der gestrige EMI zum verarbeitenden Gewerbe aus Großbritannien enttäuschte, sodass Anleger möglicherweise noch mehr auf die heutigen Daten achten. Der Konsens deutet auf eine leichte Erholung von 45,3 auf 46,5 Punkte hin. 11:00 Uhr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...