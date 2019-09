Die Deutsche Börse -1,02% rückt in den Leitindex der Eurozone auf, den EuroStoxx 50 -0,13%. Das erklärte der Index-Anbieter Stoxx Ltd., eine Tochter der Deutschen Börse, am Montagabend. Der Kurs der Börse AG war bereits zuvor angestiegen und hatte am Montag bei 137,50 Euro ein neues Rekordhoch markiert. Am Dienstagmorgen setzt sich der Aufschwung noch fort.Aus dem EuroStoxx 50 abgestiegen ist wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...