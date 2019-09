Nach dem US-Feiertag zum Wochenstart fehlt es dem Aktienmarkt am Morgen noch an Impulsen, was sich auch bereits im asiatischen Handel zeigte. Der DAX +0,12% wurde vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher taxiert auf 11.960 Punkte. Nachdem sich der Leitindex am Freitag charttechnisch freigeschwommen hatte, lauert er weiter auf einen Test der runden Marke von 12.000 Punkten.In den so wichtigen Handelsgesprächen ...

