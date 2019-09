Aus Rivalen werden Partner: Angesichts des Spardrucks legen die Frankfurter Volksbank und die Taunus Sparkasse in Hessen Filialen zusammen. Diese Kooperation könnte in der Branche durchaus Schule machen.

Not macht erfinderisch: Erstmals legen eine Volksbank und eine Sparkasse in großem Stil Filialen zusammen. Rund 50 Zweigstellen der Taunus-Sparkasse und der Frankfurter Volksbank im Speckgürtel der Finanzmetropole sollen künftig unter dem Namen "Finanzpunkt" gemeinsam betrieben werden. Die Logos von Sparkasse und Volksbank an den Zweigstellen verschwinden. Die "Finanzpunkte" werden an vier Tagen pro Woche wechselweise von Mitarbeitern der Sparkasse und der Volksbank bedient. Kunden werden anhand unterschiedlicher Beleuchtung - mal rot für die Sparkasse, mal blau für die Volksbank - erkennen, welches Institut gerade vertreten ist. Basisdienstleistungen wie etwa Geldabheben sollen durchgehend für alle Kunden über Automaten angeboten werden.

In die Umgestaltung der Filialen wollen die Banken fünf Millionen Euro investieren. Von der Zusammenlegung erhoffen sie sich jeweils Einsparungen in einstelliger Millionenhöhe, weil Filialen geschlossen und weniger Mitarbeiter gebraucht werden.

Die Taunus-Sparkasse und die Frankfurter Volksbank wollen sich zu ihren Plänen an diesem Dienstag genauer äußern. Die Taunus-Sparkasse betreibt bisher nach eigenen Angaben 45 Zweigstellen in den Kreisen Main-Taunus und Hochtaunus, die im Umland der Finanzmetropole Frankfurt liegen und zu den reichsten Regionen Deutschlands gehören. Die Frankfurter Volksbank deckt neben der Stadt auch nahezu die gesamte Region ab; sie ist die zweitgrößte Volksbank in Deutschland. Ganz neu sind gemeinsame Filialen ...

