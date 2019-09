Laut Telenot verbinden die Produkte zuverlässige Technik mit funktionaler Ästhetik, erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und bieten alle Schnittstellen für Smart-Living. Interessierte können das 100 Quadratmeter große Beispiel für intelligent vernetzte Gebäudetechnik in diesem Jahr auf der IFA in Berlin oder der Efa in Leipzig besuchen. Dabei können sie Telenot-Technik live testen und erleben.

Die intelligente Gebäudesteuerung ist eines der zentralen Zukunftsthemen der Elektrobranche. Welche Möglichkeiten es dabei gibt und wie sie mit höchster Sicherheit eingesetzt werden, zeigt der ZVEH im E-Haus. Grundlage für die intelligente Vernetzung im E-Haus bildet die Telenot-Einbruchmelderzentrale »Complex 400H« mit integrierter Übertragungseinrichtung und KNX-Interface. Daneben können Interessierte verschiedene ...

