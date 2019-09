Viele Konstruktionsabteilungen erstellen einen Stromlaufplan anhand einer schematischen Darstellung der elektrischen Funktionen. Die zu verwendenden Komponenten sind deswegen meist nur generisch in einer Stückliste beschrieben, z.B. als Leistungsschutzschalter oder Softstarter 32 kW. Was meist unvollständig ist oder gar gänzlich fehlt, sind konkrete Artikelstücklisten und eine Betriebsmittelliste mit eindeutiger Bezeichnung.

Erforderlich wären eindeutige Artikelnummern, um benötigte Komponentendaten wie Dimensionen und Kontaktinformationen, zuordnen zu können. Diese werden heute online von den Komponentenherstellern oder Dienstleistern wie Cadenas zur Verfügung gestellt. Anhand der Komponentendaten kann der 3D-Aufbau des Schaltfelds erfolgen. Eine eindeutige Betriebsmittel- (BMK) und Anschlussbezeichnung ist dann notwendig, um automatisch die Verbindungen mit ihren Leiterquerschnitten und Längen zu berechnen. Das Problem: Die Informationen sind heute meist nicht in einem System verfügbar. Vorteile zieht hier sicher eine Firma, bei der Engineering und Fertigung unter einem Dach sind.

Digital geführtes Verdrahten als Minimalziel

Firmen, welche ihren Schaltschrankbau oder die Litzenfertigung an Dienstleister vergeben, sollten darauf achten, dass sie wenigstens eine Verbindungsliste mitliefern. Fast jedes E-CAD bietet diese Export-Funktion. Dieses Minimum an CAD-Unterstützung reicht bereits aus, um erste Effizienzpotenziale im Rahmen des so genannten Konzepts Software Digital Lean Wiring (DLW) weiterhelfen.

