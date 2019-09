Die anhaltenden Proteste in der chinesischen Metropole verschrecken viele Geschäftsreisende. Davon profitieren die Hotels in Singapur.

Die seit drei Monaten anhaltenden Unruhen in Hongkong sorgen in Singapur für so volle Hotels wie seit 2005 nicht mehr. Im Juli habe die durchschnittliche Auslastungsquote bei 93,8 Prozent gelegen, wie die Tourismusbehörde des Stadtstaates am Dienstag mitteilte. Der Umsatz je verfügbarem Zimmer kletterte auf 203,70 Dollar und damit auf den höchsten Wert seit rund vier Jahren.

"Sowohl Freizeit- als auch Geschäftsreisende entscheiden sich für eine Reise nach Singapur anstelle von Hongkong", sagte Alicia Seah vom Reisebüro Dynasty Travel. Grund dafür sind die ...

