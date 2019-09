Wie The Economic Times berichtet, stammt der Vorschlag aus dem politischen Think Tank der Regierung, NITI Aayog (National Institution for Transforming India), wonach jährliche Subventionen in Höhe von sieben Mrd. INR (97,5 Mio. USD) dem Kabinett zur Genehmigung vorliegen. In einem anderen Bericht von India Today wird die Finanzministerin Nirmala Sitharaman zitiert, die Regierung habe empfohlen, die Steuersätze für Automobile zu senken. Der GST(Goods and Services Tax)-Rat wird diese Aufforderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...