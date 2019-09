Wacker produziert in Ulsan bereits Dispersionen auf Basis von Vinylacetat-Ethylen-Copolymeren (VAE). Im neuen Sprühtrockner werden aus Dispersionen Dispersionspulver hergestellt: Die flüssigen Dispersionen werden mittels eines Zerstäubers in einen Heißgasstrom geleitet und so in kürzester Zeit zu einem feinen Pulver getrocknet. Die Gesamtkapazität der neuen Anlage beträgt 80.000 t/a. Damit ist der Sprühtrockner nach Fertigstellung einer der zwei größten seiner Art weltweit. Die zweite Anlage mit dieser Kapazität steht am Wacker-Standort Burghausen. Durch den neuen Sprühtrockner entstehen in Ulsan rund 50 neue Arbeitsplätze.

Neben dem Sprühtrockner wird in Ulsan momentan ein weiterer Reaktor für VAE-Dispersionen errichtet, die als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...