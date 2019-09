++ Europäische Aktienmärkte beginnen den Handel am Dienstag tiefer ++ DE30 kehrt nahe wichtigem Widerstand um ++ ThyssenKrupp-Aktie fällt nach Kommentaren von Bank of America und Morgan Stanley ++Der Handelsbeginn am Dienstag war für Bullen nicht sonderlich erfreulich, da die wichtigsten Indizes im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen deutlich tiefer eröffneten. Diese Underperformance scheint auf die negativen Enthüllungen vom Montagnachmittag zum Handelskonflikt zwischen den USA und China zurückzuführen zu sein. Berichten zufolge sind beide Ländern damit beschäftigt, sich auf einen Termin zu einigen, um Ende des Monats die Verhandlungsgespräche wieder aufzunehmen. Diese Schwierigkeiten kamen einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...