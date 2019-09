Um Hersteller von Verpackung einen Leitfaden für recyclinggerechte Verpackung zu geben, hat die FH Campus Wien im Februar dieses Jahres die Circular Packaging Design Guideline herausgegeben. Nun werden diese in Hinblick auf neue rechtliche Rahmenbedingungen erweitert und helfen Anwendern mit aktualisierten detaillierten Ausführungen von Designkriterien. Produzenten von Verpackungen stehen vor immer weiteren Herausforderungen in der Kreislaufwirtschaft. Vor allem beim Verpackungsdesign von Kunststoffverpackungen führen die erweiterten rechtlichen Rahmenbedingungen, die durch die neu in Kraft getretene ...

