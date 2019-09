Die B-A-L Germany AG, seit heuer in Wien und Stuttgart gelisteter Bestandshalter von Wohnimmobilien mit Fokus auf Sachsen, hat die Kapitalerhöhung um 300.000 Vorzugsaktien erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung war mehrfach überzeichnet und generierte ein Volumen von 540.000 Euro. Ein neuer Anker-Investor hat sich mit 400.000 Stück Stammaktien am Unternehmen beteiligt, teilt die Gesellschaft mit. Mit dem frischen Kapital wird das Portfolio ausgebaut. Falko Zschunke, Vorstand der B-A-L Germany AG kommentiert die jüngste Entwicklung wie folgt: "Wir sind überrascht, welche positive Außenwirkung unser Börsengang erzeugt hat. Damit sind wir nun in der Lage, unsere Entwicklungsziele in viel kürzerer Zeit umzusetzen". (Der Input von ...

