Die britische Währung ist auf den niedrigsten Stand zum US-Dollar seit 2017 gefallen. Das Pfund ist derzeit ein Seismograph über den Brexit.

Der Wechselkurs des britischen Pfund ist derzeit vor allem ein Seismograf über den Brexit. Je höher Investoren die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits einschätzen, desto niedriger der Kurs. Am Dienstag ist die britische Währung erstmals seit Januar 2017 unter die Marke von 1,20 US-Dollar gefallen.

Grund ist die anstehende Debatte im britischen Parlament. Dort will am Dienstag eine Gruppe von Abgeordneten eine abermalige Verschiebung des Brexit-Termins erzwingen, soweit keine Austrittsvereinbarung mit der Europäischen Union (EU) gefunden wird. Der britische Premierminister Boris Johnson hat für diesen Fall jedoch mit Neuwahlen am 14. Oktober gedroht.

Der konservative Regierungschef will das Land am 31. Oktober ohne Austrittsvertrag aus der EU führen, wenn die Europäer nicht den irischen Backstop ...

Den vollständigen Artikel lesen ...