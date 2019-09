Die Satellitenfotos mit den Feuern im Amazonas gingen um die Welt. Und wie das auch bei großen Waldflächen ist, ist Brasilien mit den umliegenden Staaten insbesondere durch die Luft und das Wasser verbunden. Rund 30 % des Primärwalds weltweit liegen im Amazonas-Becken. Davon gehören rund 60 % Brasilien. Der Aufschrei in Europa war groß ob der Ignoranz des brasilianischen Präsidenten, schnell etwas gegen die Brände zu tun. Das an dem "Schaf' Brasilien allerdings ganz andere "Partner' die Anreize für solches Handeln setzen, wird geflissentlich ignoriert.Wer zieht an welchem Bein vom Schaf?Da wäre zum einen China als Großabnehmer der Sojaprodukte, die auf den gerodeten Flächen angebaut werden. Und wenn man schon unter der Flagge der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten Brasiliens nur symbolisch den Finger hebt, dann auch deshalb, weil man ja auch Großinvestor ist und keine Steine in den Weg gelegt bekommen will, wenn es um den eigenen Investitionsplan zur wirtschaftlichen Eroberung Lateinamerikas geht.

