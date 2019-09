Wer einmal Millionen managen soll, muss vorbereitet sein. Berater, Banken und Angehörige trainieren künftige Erben im Umgang mit Geld. Wird das versäumt, kann so einiges schiefgehen.

Der Afrika-Trip brachte den ganzen Vermögensplan der norddeutschen Unternehmerfamilie durcheinander. Die jüngste Tochter, gerade mal 22 Jahre alt, verbrachte dort ein halbes Jahr. Schon lange interessierte sie sich für Entwicklungshilfe. Das Elend, das sie erlebte, beeindruckte sie gewaltig. Sie wollte helfen. Ganz schnell. Das Millionenvermögen, über das sie schon verfügen konnte, spendete sie einer Hilfsorganisation. Zusätzlich übertrug sie der auch gleich noch ihr gesamtes zukünftiges Erbe. "Was da los war, können Sie sich vorstellen", sagt ein Exbanker, der die Familie in Vermögensfragen betreut. Die Eltern waren entsetzt, die Familie erst mal zerstritten. Besonders bitter: Die Tochter hatte sich auch noch vertraglich verpflichtet, der Hilfsorganisation Einblick in das gesamte Erbe zu geben - der Super-GAU für Reiche, denen Diskretion über alles geht.

Neuen Klienten erzählt der Exbanker diese Geschichte gern, zeigt sie doch, was passieren kann, wenn Kinder nicht sorgfältig auf ihr Erbe vorbereitet werden. "Spenden ist okay, aber man sollte das Geld nicht einfach weggeben, sondern gezielt helfen und einen strukturierten Prozess aufsetzen, in dessen Verlauf zum Beispiel auch überprüft werden kann, was das Geld bewirkt hat", sagt Maik Käbisch, Inhaber der Beratung Covado aus Kelkheim im Taunus, der zahlreiche Vermögende und deren potenzielle Erben coacht und betreut.

Der Bedarf nach dieser Dienstleistung ist gewaltig: In den kommenden Jahren kommt eine Erbwelle auf Deutschland zu. Von 2015 bis 2024 werden in Deutschland Vermögen im Wert von 3,1 Billionen Euro vererbt, so eine Studie des von der Deutschen Bank getragenen Instituts für Altersvorsorge und des Instituts Empirica. Ein Drittel davon geht an die oberen zwei Prozent der Erben. 70 Prozent aller Family Offices - das sind die Vermögensverwaltungen der Superreichen - werden in den nächsten 15 Jahren Vermögen an Erben weitergeben.

"Viele Erben sind zwar gut ausgebildet, kennen sich an den Kapitalmärkten aber kaum aus", sagt Frank Naab, der beim Bankhaus Metzler den Bereich Private Banking Frankfurt leitet. Deshalb sei es nicht nur wichtig, den Nachwuchs frühzeitig mit Aktiendepot, Immobilien und Schulden vertraut zu machen, sondern auch, über gegenseitige Erwartungen zu sprechen. Hätte die norddeutsche Unternehmerfamilie Naabs Rat beherzigt, wäre ihr das Afrika-Dilemma womöglich erspart geblieben.

Spätestens wenn die Kinder 30 sind, sollte über Vermögensübergabe gesprochen werden, rät Naab. Bei Unternehmerfamilien auch noch früher. "Man sollte den Kindern aber nicht zu früh viel Geld überlassen", sagt Käbisch von Covado. Wenn jemand wisse, dass er mit 18 schon 20 Millionen Euro auf dem Konto hat, sei sonst schnell "Game over" - soll heißen: die Bereitschaft, Energie in die eigene Ausbildung zu investieren, könnte auf null fallen.

Für Banken werden die jungen Reichen zu einer immer wichtigeren Zielgruppe. Wer sie schon in jungen Jahren an sich bindet, kann ein Leben lang an ihnen verdienen. Viele bieten extra Programme für die nächste Generation an. Die Deutsche Bank etwa veranstaltet für reiche Firmenerben Seminare in New York oder fliegt mit ihnen ins Silicon Valley, Besuch bei Google und Facebook inklusive. "Die nächste Generation beeinflusst klar die Anlagestrategie der Family Offices, vor allem wenn es um Themen wie Nachhaltigkeit geht", sagt Sara Ferrari, die bei der Schweizer UBS das globale Geschäft mit Family Offices leitet. UBS veranstaltet in New York, Zürich und Singapur Sommercamps für superreiche Erben. Wettbewerber Credit Suisse schleust die 20- bis 30-jährigen Nachkommen der besten Kunden durch ein sechstägiges "Young ...

