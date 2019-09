Infineon konnte am Dienstag einen kleinen Kursgewinn für sich verbuchen. Der Wert schaffte immerhin den Sprung auf mehr als 15,60 Euro und näherte sich einer wichtigen Marke. Hier gibt es derzeit wenig wirtschaftliche Eindrücke, die den Wert vorantreiben könnten. Insofern herrschen vor allem die Chartanalysten, die wiederum von einem möglichen starken Comeback nach oben sprechen. Denn: Infineon verläuft aktuell weiterhin im Abwärtstrend. Formal hat sich an den ungünstigen Aussichten in jüngster ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...