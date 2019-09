Gestoppte bzw. gedrehte Serien: OMV -2,01% auf 45,82, davor 5 Tage im Plus (3,13% Zuwachs von 45,34 auf 46,76), FACC -0,59% auf 10,08, davor 3 Tage im Plus (4,32% Zuwachs von 9,72 auf 10,14), Frequentis -0,5% auf 16,552, davor 3 Tage im Plus (3,98% Zuwachs von 16 auf 16,64), Andritz -0,73% auf 32,72, davor 3 Tage im Plus (3,58% Zuwachs von 31,82 auf 32,96), S Immo-0,5% auf 19,76, davor 3 Tage im Plus (2,27% Zuwachs von 19,42 auf 19,86), Uniqa -0,74% auf 8,075, davor 3 Tage im Plus (3,24% Zuwachs von 7,88 auf 8,13). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Grupa Lotos (bester mit 6,84%), Betbull Holding (schlechtester mit 4,35%), Santander Polska (bester mit 5,68%), Cleen Energy (schlechtester mit -20%), Hutter & Schrantz (schlechtester mit ...

