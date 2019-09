Andritz bekommt einen neuen Finanzvorstand: Mark von Laer, seit 1. März 2017 Finanzvorstand der Andritz AG, wird zum Jahresende 2019 aus dem Unternehmen ausscheiden. Als seinen Nachfolger mit Wirkung vom 1.12.2019 hat der Aufsichtsrat Herrn Norbert Nettesheim bestellt. Norbert Nettesheim ist Diplomkaufmann der Universität Köln. Er verfügt über umfassende Erfahrung im Projektgeschäft und hat den weit überwiegenden Teil seines Berufslebens in zunehmend verantwortungsvollen Führungspositionen in der Voith-Gruppe verbracht, unter anderem als kaufmännischer Geschäftsführer in verschiedenen Konzerngesellschaften und zuletzt als Leiter Konzerncontrolling, Rechnungslegung und Beteiligungen der Voith GmbH & Co. KGaA.

