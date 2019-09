Tagesausblick für 4.9.: DAX schwächelt. Aufsteiger- und Goldminenindex stellen sich gegen den Trend!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte präsentierten sich heute mehrheitlich etwas schwächer. Die Unsicherheit rund um den Brexit drückt weiterhin auf die Stimmung. Meldungen auf Thomson Reuters, wonach die EZB über Stützungsmaßnahmen und Zinssenkungen nachdenkt, ließen den DAX kurzzeitig um 50 Punkte abstürzen. Zum Schluss hat sich der Index jedoch wieder gefangen und schloss im Bereich von 11.900 Punkten. Der EuroStoxx 50 schloss bei 3.417 Punkten.

Am Anleihenmarkt blieben die Renditen deutscher Bundesanleihen im Bereich ihrer Allzeittiefs. Silber stieg über 19 US-Dollar und Platin über 950 US-Dollar. Öl setzte die kurzfristige Konsolidierung fort. So sank der Preis für ein Barrel Brent Crude um knapp 1,8 Prozent auf 57,6 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar sackte zeitweise auf 1,0925 US-Dollar ab - den tiefsten Stand seit Mai 2017.

Unternehmen im Fokus

Deutsche Wohnen und Fielmann profitierten heute von positiven Analystenkommentaren. Varta plant den Ausbau der Produktionskapazitäten. Die Anleger zeigten sich von den Plänen begeistert und trieben die Aktie rund 17 Prozent nach oben. Varta ist auch im Deutsche Aufsteiger Index enthalten und sorgte für eine entsprechend gute Performance des Aktienbarometers. Der Index umfasst 12 Titel die möglicherweise in den SDAX, MDAX, TecDAX oder DAX aufsteigen. Hoch im Kurs standen heute zudem Goldminenaktien. Die vier im BANG Index enthaltenen Minengesellschaften Barrick Gold, AngloGold Ashanti, Newcrest und Gold Road trieben den Index heute um knapp vier Prozent nach oben. Im EuroStoxx 50 Index fielen die Anteilsscheine von Sanofi auf. Ein positiver Analystenkommentar gab dem Papier den nötigen Schwung auf den höchsten Stand seit Ende 2017. Bei Cancom und Puma kam es derweil zu Gewinnmitnahmen. Thyssenkrupp droht der Abstieg in die 2. Börsenliga.

Delivery Hero wird morgen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Morgen gibt das Kraftfahrbundesamt Absatzzahlen für den August bekannt. Am frühen Nachmittag folgt der US-Automobilverband mit Zahlen zum Autoabsatz. Diese Daten könnten die Aktien von BMW, Daimler und VW bewegen. In den ersten sieben Monaten des Jahres verbuchte die VW-Gruppe in den USA dank eines deutlichen Zuwachses der Marke VW ein Plus. Die BMW- und vor allem die Daimler-Gruppe schwächelten hingegen.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Services für China, August

Deutschland - Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für August

Europa - Markit Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone August

Europa - Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Juli

USA - Handelsbilanz, Juli

USA - FED veröffentlicht Beige Book

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.035/12.150/12.230/12.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.630/11.720/11.825 Punkte

Der DAX notierte heute in einer engen Range zwischen 11.870 und 11.950 Punkten und schloss im Bereich von 11.900 Punkten. Damit wurde die Unterstützungszone bei 11.800/11.850 Punkten verteidigt und der Aufwärtstrend bleibt zunächst intakt. Solange diese Zone hält ist das Szenario bullisch zu bewerten und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 12.035 und im weiteren Verlauf bis 12.150 Punkten möglich. Unterhalb von 11.800 Punkten könnte die Stimmung jedoch kippen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 03.06.2019 - 03.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.09.2014 - 03.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 4,18 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 2,57 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.09.2019; 17:20 Uhr

