Das Brexit-Chaos drückt die Stimmung an den Märkten und Thyssenkrupp droht aus dem Dax abzusteigen. In Frankfurt startet der Handelsblatt-Bankengipfel.

Ein ereignisreicher Tag für die Märkte beginnt. Weiterhin bestimmen die handelspolitischen Unsicherheiten das Geschehen am Dax. Nachdem der britische Premier Boris Johnson seine Parlamentsmehrheit verloren hat, deuten immer mehr Zeichen auf Neuwahlen. Die Diskussion um einen ungeregelten Brexit hält also weiter an - obwohl das vorgesehene Austrittsdatum immer näher rückt. Das dämpfte auch die Stimmung an den Märkten: Zum Handelsende notierte der Dax am Dienstag bei 11.910 Punkten und verlor damit etwa 0,4 Prozent. Außerdem droht der Stahlkonzern Thyssenkrupp, aus dem deutschen Leitindex abzusteigen. Darüber wird die Deutsche Börse voraussichtlich im Verlauf des heutigen Tages entscheiden.

An diesem Mittwoch dürften die Anleger die Diskussionen in der Geldpolitik genauestens verfolgen. In Europa führt die designierte EZB-Chefin Christine Lagarde die Pläne für ihre Amtszeit aus. Hoffnungen auf gravierende Kurskorrekturen sollten Anleger aber nicht haben: Sie wird die aktuelle die Niedrigzinspolitik wohl fortführen. In Frankfurt treffen sich heute die führenden Köpfe der Finanzbranche auf dem Handelsblatt-Bankengipfel, um über die Zukunft der Branche zu diskutieren.

1 - Vorgabe aus den USA

Der Handelskonflikt der USA mit China und enttäuschende US-Daten haben der Wall Street am Dienstag zu schaffen gemacht. Zudem schürten US-Konjunkturdaten Rezessionsängste. Der Einkaufsmanager-Index für die US-Industrie ging überraschend stark auf 49,1 Punkte zurück und unterschritt damit erstmals seit 2016 die Wachstumsschwelle von 50 Zählern. "Der Produktionssektor der größten Volkswirtschaft der Welt kann sich den Handelskonflikten nicht entziehen", sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. "Wenn US-Präsident Donald Trump sagt, dass Handelskriege leicht zu gewinnen seien, liegt er falsch." Trump kündigte zwar für September weitere Gespräche zur Beilegung des Konflikts mit China an, einem Medienbericht zufolge konnten sich die Parteien aber noch auf kein Datum einigen. Der Leitindex Dow Jones schloss 1,1 Prozent tiefer auf 26.118 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 7874 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 2906 Punkte ein.

2 - Handel in Asien

Der Aktienmarkt in Tokio hat am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag gegen Mittag wenig verändert bei 20.631 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor 0,3 Prozent auf 1506 Zähler. Insgesamt blieb die Stimmung an der Börse wegen zunehmender Furcht vor einer weltweiten Rezession gedrückt. Die US-Industrieproduktion schrumpfte im August erstmals seit drei Jahren, Neuaufträge und Einstellungszahlen brachen angesichts steigender Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China ein.

3 - Handelsblatt-Bankengipfel in Frankfurt

In eigener Sache: An diesem Mittwoch Mittwoch sowie am Donnerstag treffen sich die führenden Köpfe der Finanzbranche beim Bankengipfel des Handelsblatts in der Mainmetropole Frankfurt, um über die Zukunftsperspektiven für die Branche zu diskutieren.

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, Larry Fink, der Chef des Dax-Aufsteigers Wirecard, Markus Braun, und andere hochrangige Referenten diskutieren über die Geldpolitik der EZB, die Gefahren für die Weltkonjunktur und die Herausforderungen der Digitalisierung.

4 - Währungsausschuss befragt designierte neue EZB-Chefin Lagarde

Am Vormittag befragt der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europaparlaments (ECON) die designierte neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Im Fokus dürften die Pläne ihrer Amtszeit stehen, die sie im November beginnen wird.

Schon im Vorfeld der Sitzung hatte die ehemalige Direktorin des Internationalen Währungsfonds schriftliche ...

