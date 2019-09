Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche und seine Tochter Genentech planen die Vorlage neuer Daten aus Studien zum MS-Medikament Ocrevus und dem Produktkandidaten Satralizumab. Diese werden am 35. Kongress European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) präsentiert, der vom 11. bis 13. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...